PALLAMANO, UN PAREGGIO ‘LAST MINUTE’ IN SARDEGNA PER MOLTENO: 25-25

SASSARI – Il Salumificio Riva Molteno Molteno è sceso in campo sabato pomeriggio, match valido per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie A Silver. Il calendario proponeva al team lecchese la lunga trasferta in Sardegna, giocando sul campo del Verdeazzurro di Sassari.

Una sfida conclusa con il risultato di parità 25-25 (primo tempo 12-11). Partita molto sentita dalle due squadre, con i locali, che provano più volte a porre un gap importante tra sé e la squadra moltenese, riuscendo a portarsi sul +3 (9-6). Pronta la reazione del Salumificio Riva Molteno che infila un parziale di 0-3 grazie alle reti di Galliano, Cuzzupè e San Roque: 9-9. Il primo tempo si conclude 12-11 con Redaelli che riesce, nel finale, ad accorciare le distanze. La squadra lecchese scende in campo motivata, trovando il primo vantaggio (12-13) grazie alle reti di Campestrini e Crippa. Partita incerta ed equilibrata, giocata punto a punto. Al 54’ i locali sono sopra di una rete (24-23), con De Angelis, che trova lo spazio per pareggiare: 24-24. Verdeazzurro di nuovo avanti (25-24) al 59’30”. A otto secondi dal suono della sirena, la segnatura di Riccardo Bonanomi a sancire la fine del match con il punteggio di 25-25.

Ora saranno due i match casalinghi del Salumificio Riva Molteno contro Haenna e Campus Italia, quando la formazione moltenese sarà necessariamente chiamata a conquistare delle importanti vittorie per proseguire il proprio obbiettivo, cercando di rimanere nelle zone alte della classifica generale.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 6, Redaelli 2, Bonanomi 3, Kralik, Galliano 1, Cuzzupè 2, Riva, R.Crippa 2, De Angelis 2, Campestrini 2, T. Crippa, San Roque 5.