PALLAMANO, PER MOLTENO A CARPI ARRIVA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

CARPI (MO) – Un Molteno impeccabile vince a Carpi. Quarta giornata di andata del campionato di Serie A Silver e terza vittoria consecutiva per il Salumificio Riva Molteno di mister Danilo Gagliardi. La sfida esterna sul campo del Carpi doveva dare delle risposte importanti alla formazione moltenese. La risposta è arrivata in modo convincente e decisamente positiva, considerando che la squadra di capitan Samuele Riva vince 20-29 il difficile match contro la formazione modenese.

La cronaca della partita inizia con i locali che partono subito forte, portandosi sul 4-1 e di seguito 5-2. Il team lecchese prende in mano la situazione, ed infila un parziale di 0-3 (5-5) grazie alle reti di un ottimo Jacopo Cioni e di Nicolò Garroni. La partita rimane equilibrata, con il Salumificio Riva Molteno che riesce a mettere davanti la testa, portandosi anche sul +4 (9-13) attorno al ventiquattresimo minuto. I primi trenta minuti di gioco si concludono sul 12-15. Si ritorna in campo e il Molteno non concede spazi ai padroni di casa, aggredendo con grande intensità l’avversario, con Carpi che non riesce a rispondere. La squadra lecchese allunga con decisione, portandosi sul +5 (15-20) con uno strepitoso Kralik che chiude letteralmente la porta del team oro-nero. Siamo al 38’. Il Carpi non trovano le contromosse. La squadra di mister Gagliardi, invece, spinge sull’acceleratore, ed in poco tempo aumenta il vantaggio. Un’ altra prova corale e di squadra con le reti finali di Bonanomi, Garroni e Campestrini che sanciscono i veri valori in campo. Il Salumificio Riva Molteno vince 20-29, riuscendo anche nell’obbiettivo di superare in classifica la stessa formazione di mister Marco Agazzani.

Il commento della partita da parte del ds moltenese Matteo Somaschini: “Grande prestazione dei ragazzi, con il Molteno che ha dominato Carpi sotto ogni punto di vista. A parte un inizio un po’ stentato, mister Gagliardi ha richiamato la squadra, chiedendo di iniziare a giocare la nostra pallamano. E così è stato. Difesa attenta ed impeccabile. Kralik in porta una saracinesca, e davanti, abbiamo concretizzato al meglio le varie situazioni, segnando con quasi con tutti i giocatori. Vincere a Carpi non è certo facile, e Molteno – conclude Somaschini – ha dimostrato tutto il suo potenziale, giocando un’ottima pallamano. Tutti i ragazzi hanno risposto alla grande. Continuiamo il nostro percorso, consapevoli di ciò che la squadra ha dimostrato. Da lunedì penseremo alla sfida contro Belluno”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano 1, Buccafusca, Garroni 5, G. Redaelli 1, Cioni 6, Pirola 1, Bonanomi 2, Kralik, Galliano, Cuzzupè, Riva Sam., Crippa 3, De Angelis 3, Campestrini 2, Crippa 1, San Roque 4.