PALLAMANO, IL RIVA MOLTENO SCONFITTO A COLOGNE: SI VA ALLA BELLA CON GARA3

COLOGNE (BS) – Gara di ritorno delle semifinali dei play off del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno che si arrende 32-31 (primo tempo 13-18) sul campo bresciano del Metelli Cologne.

La formazione moltenese, dopo la splendida vittoria in Gara 1, non ha saputo sferrare il colpo decisivo per strappare il biglietto per la finale, obbiettivo già conquistato dal Belluno, formazione che dopo aver vinto in trasferta (26-27) è riuscita a pareggiare in casa (23-23) contro Bologna. Il risultato di parità bastava anche al Molteno per accedere alla finale, occasione sfumata proprio nel finale, con una palla finita sul palo dalla formazione di mister Gagliardi.

C’è molta amarezza in casa moltenese per questa sconfitta, considerato che il team lecchese nel primo tempo aveva imposto il proprio gioco, mantenendo qualche rete di vantaggio, allungando proprio nel finale dei primi trenta minuti.

La partita, anche per buona parte della ripresa, non regalava molte emozioni per quanto concerne il risultato. Al 48’ siamo ancora sul 24-28. Il Cologne, cambia marcia, inizia a recuperare palloni importanti, ad essere concreto davanti, trovando il pareggio al 56’: 31-31. Al 58’ arriva il primo, e decisivo, vantaggio del Cologne che segna la rete del 32-31. Il finale è rocambolesco, ma Molteno non trova la rete del pareggio, esito che avrebbe permesso alla squadra di mister Gagliardi, di andare alla finalissima.

Tutto, quindi, è rinviato a sabato 10 maggio al Palasangiorgio di Molteno. I padroni di casa hanno due risultati su tre a disposizione: vincere o pareggiare (miglior piazzamento nella stagione regolare).

Il commento nel post partita del ds Matteo Somaschini: “Siamo partiti bene, molto motivati, controllando la partita, mantenendo sempre 5-6 reti di vantaggio. Un Molteno che stava giocando bene, esprimendo un’ottima pallamano, con Cologne decisamente in difficoltà. Purtroppo dalla seconda metà del secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà, con Cologne che ha alzato il livello del gioco, ma soprattutto spingendo molto sull’aggressività e la forza difensiva, situazione dove Molteno ha poi sbagliato molto in attacco, a differenza dei bresciani, che sono riusciti ad indovinare tutto. Siamo stati sfortunati, a due secondi dalla fine, quando Garroni ha colpito il palo. Nulla è compromesso, ci prepariamo con Gara a 3 a Molteno davanti al nostro pubblico – conclude Somaschini – e facciamo i complimenti a Cologne che stasera ha messo tanto cuore”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 4, Redaelli 1, Mella, Cioni 1, Bonanomi 1, Kralik 1, Cuzzupè 4, Riva 2, R. Crippa 2, De Angelis 2, Marzocchini 1, Campestrini 3, T. Crippa 1, San Roque 8.