MOLTENO – La nona giornata di andata ha visto affrontarsi il Molteno, secondo della classe, ed il Malo, team vicentino di centro classifica. Nel primo tempo si è assistito ad una partita altalenante, con Molteno che allunga sul 4-1 e poi sul 7-2 per essere poi raggiunto sul 9-9.

Nella seconda parte, i ragazzi del tecnico Alfredo Rodriguez allungano nuovamente, chiudendo il primo tempo 15-9. Nella ripresa succede quello che nessuno, in casa moltenese, si poteva immaginare. I padroni di casa giocano male, disuniti e poco reattivi e gli ospiti grazie ad una prova di carattere riescono a vincere 28-27.

“C’è grande scoramento – racconta il dirigente Marco Ratti – Con questa sconfitta il campionato si riapre, con molte formazioni che si sono avvicinate a noi. Il Malo è una buona squadra ma noi abbiamo evidenziato alcune situazioni che si dovranno valutare attentamente durante la settimana. Ancora una volta ci sono state una serie importanti di errori. Di solito in casa non subiamo reti in contropiede e se ad Insbruck abbiamo perso contro una formazione decisamente molto forte, la sfida contro Malo si doveva vincere o almeno pareggiare.

Abbiamo preso, nel secondo tempo, ben 19 reti: significa che in fase difensiva non siamo stati attenti e reattivi. Ma si tratta di una situazione figlia anche di una fase offensiva non consona ad un certo contesto tattico ed agonistico. Perdere una palla in attacco e subire gol in contropiede significa che qualcosa non è andato per il verso giusto: concomitanze tecniche che costano care”.