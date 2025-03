PALLAMANO, SECONDO POSTO CERTO PER MOLTENO CON LA VITTORIA A CHIETI

MOLTENO – Il campionato di Serie A Silver di pallamano ha proposto le partite valevoli per la penultima giornata di ritorno della stagione regolare. Grande prova del Salumificio Riva Molteno, con la formazione di mister Danilo Gagliardi che espugna il campo del Campus Italia a Chieti, con il risultato di 35-40 (primo tempo 18-18).

I due punti conquistati permettono al team lecchese di confermare la seconda posizione, in vista dei play off promozione, con un ottimo girone di ritorno, conquistando otto vittorie su dieci match disputati.

La partita inizia con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, con un primo break per la formazione moltenese al 22′ sul punteggio di 11-16 ed uno strepitoso Giuseppe Cuzzupè che realizza 7 delle 16 reti realizzate. Il Campus Italia ha un’ottima reazione e recupera il gap con un parziale di 7-1, chiudendo il primo tempo in perfetto pareggio, 18-18.

Secondo tempo che inizia sulla falsa riga della prima frazione di gioco, dove sino al 43′ con il punteggio di 29-30. Nell’arco di pochi minuti il Salumificio Riva Molteno, con degli ottimi interventi di Adam Kralik, si porta sul punteggio di 30-35, con i gol di un ottimo De Angelis, insieme a De San Roque e Bonanomi e di fatto chiude il match, che si conclude con il punteggio finale di 35-40.

“Siamo partiti contratti – il commento nel post partita del DS moltenese Matteo Somaschini -, poi abbiamo preso in mano le redini del gioco mantenendo sempre alcune reti vantaggio. Ci siamo portati anche sul +5 quando il tabellone segnava 11-16. Poi abbiamo avuto un black out soprattutto in attacco, ed i locali ci hanno sorpassato, con Molteno che ha pareggiato, sul 18-18, proprio allo scadere. Nella ripresa il Campus ha giocato con grande determinazione, e fino a metà del secondo tempo, abbiamo un po’ faticato a trovare il gap decisivo. Da qui in avanti le reti di Cuzzupè e Bonanomi, ma anche le splendide parate di Kralik, hanno permesso a Molteno di allungare con maggior convinzione. Un plauso a Giuseppe Cuzzupè, che sta giocando una finale di stagione importante, come altri giocatori. Siamo secondi in classifica e vogliamo chiudere la stagione regolare, in casa nostra, con una vittoria nel match di sabato prossimo contro Bologna. Mi piace infine rimarcare – conclude Somaschini – che, dopo un anno di assenza, si è rivisto in campo Gioele Mella. Una notizia importante per la nostra squadra, ed una grande soddisfazione per lo stesso giocatore”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Colombo, Mella, Cioni 4, Bonanomi 8, Kralik, Cuzzupè 10, Riva, R. Crippa 3, De Angelis 6, Crippa 4, De San Roque 5.

Classifica: Trieste 37 pti, Salumificio Riva Molteno 29, Bologna United 26, Metelli Cologne 23, Belluno 23, Len Solution Carpi 22, Romagna 19, Lanzara 17, Haenna 17, Verdeazzurro 15, Campus Italia 14, Team Mascalucia 10.