PALLAMANO SERIE A SILVER: MOLTENO VINCE 32-20 IN CASA CON BELLUNO

MOLTENO – Continua la marcia dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che contro il Belluno ottiene il quarto successo su quattro gare disputate (32-20).

Avvio equilibrato con le squadre sul 4-4 nei primi minuti, poi i moltenesi schiacciano sull’acceleratore con Nicholas Trost, Nicolò Garroni, Riccardo Bonanomi e Riccardo Crippa. È più sei per i padroni di casa, che reggono bene in difesa nell’arginare i tentativi di rientrare di Angelo Fedele e Andrea Argentin (11-6). Sono Leonardo Colombo e Jacopo Cioni a mandare le squadre negli spogliatoi sul 14-7. All’inizio del secondo tempo il Salumificio Riva firma il massimo vantaggio di più 13 (22-9). A questo punto coach Danilo Gagliardi Junior dà il via alle rotazioni per concedere minutaggio a tutti. Il Belluno prova a rimettersi in carreggiata con Argentin e fa suo un break di 3-8, che si traduce nel 25-17. È un fuoco di paglia, perché gli oronero si rimettono in bolla e gestiscono il risultato fino al 32-20 finale.

Il Molteno giocherà in casa anche il prossimo turno, in programma sabato 22 novembre alle 20 contro il fanalino di coda Pantarei Modena.

MOLTENO-BELLUNO 32-20

Primo tempo 14-7

MOLTENO: Alfarano, Bonanomi 4, Chirivì, Campestrini 1, Cioni 2, Colombo 4, R.Crippa 3, T.Crippa 1, De Angelis, Garroni 8, Mella, Mera Llumitax 1, Redaelli 1, Riva 2, Tagni 1, Trost 3. All.: Gagliardi Junior



BELLUNO: Argentin 5, Bozzato, Chiaversoli, Cimbro 2, Fedele 4, Francescon, Igwesi 1, Kovacsevics 5, Manojlovic, Oblascia 2, Parro, Pintile, Tocchetto 1. All.: Kokuka



Arbitri: Carlotti e Marino

Risultati della quarta giornata:

Verdazzurro Sassari vs Palazzolo 35-31; Secchia Rubiera vs Malo 29-28; Pantarei Modena vs Paese 28-30; San Vito Marano vs Vigasio 27-34.

Classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 8; Secchia Rubiera 6; Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 4; Belluno 2; San Vito Marano e Pantarei Modena 0.