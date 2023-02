MOLTENO – Fattore campo rispettato, il Salumificio Riva Molteno batte il Dossobuono. Archiviato così il pareggio della sfida di andata, ma soprattutto si è data continuità alla classifica, considerato che il campionato sta entrando nella parte finale, e delicata, della stagione.

Sabato sera al Pala Sangiorgio, nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, il Molteno è sceso in campo per giocare la sua partita, senza pensare minimamente alla gara di andata, vincendo nettamente il match contro Dossobuono con il risultato finale di 33-23 (primo tempo 17-10).Un primo tempo dove la formazione ospite ha tenuto molto bene il campo fino al quindicesimo minuto, con il Salumificio Riva Molteno sempre davanti di due segnature, ma con Dossobuono reattivo e mai domo. La svolta del match sull’8-6. Il Molteno infila un break di cinque reti (13-6) grazie alle realizzazioni di Vidovic, Tagni, De Angelis e alla doppietta di Niccolò Garroni. Il divario rimane immutato fino alla conclusione dei primi trenta minuti.

“Non è stata la partita che abbiamo disputato all’andata, con il Molteno che si era presentato per quella sfida con molte assenze – il commento del ds Matteo Somaschini -. La squadra al completo ha dimostrato il suo collettivo e il suo potenziale. In questa prima frazione il nostro portiere Donadello ha effettuato alcuni interventi decisamente importanti. Poi abbiamo preso quel break che ci ha dato maggiore sicurezza”.

Nel secondo tempo, i padroni di casa scendono in campo ancora più motivati trovando anche un massimo vantaggio sul +13 (27-14) al ventesimo minuto. Il Salumificio Riva Molteno porta a casa altri due punti importanti per la sua classifica e la sesta vittoria nel girone di ritorno.

“Abbiamo gestito molto bene la partita. Sempre a noi il controllo del match, con gli ospiti che non sono riusciti a impensierirci, se non per i minuti iniziali. Questo va dato merito al gruppo che ha mantenuto sempre alta la concentrazione – continua Somaschini -. Il tecnico Dumnic ha fatto giocare tutti i ragazzi e si è rivisto in campo anche un ottimo Leonardo Colombo, rientrato da un lungo infortunio. E il duo Lorenzo e Manuel Redaelli che sono ritornati entrambi al gol. La partita è andata sul binario che volevamo. Da domani – conclude il ds – penseremo alla prossima importante sfida sul campo del Cologne“.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 2, G. Redaelli 3, Mella 3, Bonanomi 3, D’Aguanno, Vidovic 3, Tagni 2, Colombo 6, Riva, De Angelis 4, Beretta, M. Redaelli 1, Campestrini 5, L. Redaelli 1, Randes.