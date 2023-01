VITO DI LEGUZZANO (VI) – Quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, con il Salumificio Riva Molteno che era impegnato sabato sera sul campo del San Vito Marano, compagine che nel turno precedente era riuscita a vincere sul difficile campo vicentino del Malo.

Il team moltenese, con un ottimo primo tempo concluso 11-22, non ha avuto grossi problemi nell’archiviare la pratica vicentina, vincendo il match con il risultato di 29-37. Un’altro risultato positivo per il Molteno, con la compagine del tecnico Branko Dumnic che infila la quarta vittoria consecutiva nel girone di ritorno. Locali che si erano rinforzati con l’arrivo del forte terzino portoghese Santos Almeida, situazione che aveva dato maggiore convinzione alla formazione di mister Stedile, capace di vincere il derby contro Malo.

La cronaca della partita inizia con un sostanziale equilibrio nei primi minuti di gioco (3-3) dove i locali sono riusciti a tenere testa al Molteno. Ospiti che infilano un parziale di 0-3 (reti di De Angelis, Mella e Vidovic) allungando in maniera più decisa e netta, e a metà della prima frazione, riuscendo, a dieci minuti dalla conclusione del primo tempo, anche a doppiare sul piano del risultato il San Vito (6-12). Prima frazione che si conclude 11-22 con Vidovic in grande spolvero. Molto bene il reparto difensivo, dove mister Dumnic, insieme alla squadra, ha lavorato intensamente la scorsa settimana per migliorare i vari meccanismi. Nella ripresa il Molteno ha mantenuto un buon ritmo di gioco, arrivando anche a portare a +11 il suo vantaggio. Nel finale un calo di concentrazione del Molteno, permette al San Vito solo di accorciare il gap sul -8, chiudendo comunque il match con una netta vittoria.

Il commento alla partita del ds moltenese Matteo Somaschini: “Abbiamo effettuato un primo tempo ad alti livelli, con un gioco di squadra davvero importante, sbagliando poco al tiro, con una difesa arcigna, attenta e compatta. Nel secondo tempo c’è stato un calo di concentrazione da parte nostra, ma il nostro portiere Gabriele Randes ha tenuto in mano la squadra, facendo delle ottime parate. Il gap tra noi e loro è sempre stato comunque molto importante. Bene in attacco Alessandro De Angelis. Si sono mostrati in ottime condizioni anche Vidovic, Campestrini, Garroni e Mella. Nel finale il tecnico Dumnic – conclude Somaschini – ha fatto giocare anche i nostri giovani che erano al seguito della squadra. Un’altra vittoria importante, e meritata, per un Molteno che sta crescendo partita dopo partita. Da domani la testa sarà già al prossimo importante match casalingo, contro la formazione del Trieste”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 4, Galizia 1, Mella 5, Sala, Bonanomi 4, D’Aguanno, Vidovic 9, Tagni 2, Riva 1, De Angelis 4, Beretta, L.Radaelli, Campestrini 6, M. Radaelli 1, Randes.