CAMISANO VICENTINO (VI) – Decima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, con il Salumificio Riva Molteno impegnato sabato sera sul difficile campo dell’Arcom. E importante vittoria finale per 18-31.

Sul campo di Camisano Vicentino, Molteno era chiamata all’ultimo appello per rientrare nel giro delle prime tre della classifica. Importante ricordare che per la prossima riforma dei campionati, nella stagione 2023-24, nascerà la nuova Serie A Silver, di fatto la seconda lega, composta da 12 squadre a girone unico nazionale. Per questo motivo, alla fine del campionato ci saranno due Final Eight presso il centro federale di Chieti, dove le prime tre formazioni in classifica, parteciperanno all’assegnazione dei due posti disponibili per la Serie A Gold e per la Coppa Italia di categoria, mentre le squadre dal quarto al sesto posto, parteciperanno appunto alle sfide per la qualificazione della nuova Serie A Silver.

Il Salumificio Riva Molteno, sabato sera, ha affrontato il primo di quattro incontri fondamentali per l’esito di questa stagione, contro la quinta forza del campionato. Il match con l’Arcom era molto importante per capire le condizioni della squadra moltenese, contro una diretta concorrente per le prime posizioni in classifica. La cronaca della partita inizia con un sostanziale equilibrio, dove a parte un mini break dell’Arcom sul 4-2, il match continua punto a punto fino all’11-11, poi un importante vantaggio della squadra moltenese, con le reti di Campestrini, Garroni e Mella che chiudono il primo tempo sul ponteggio di 12-14.

Nel secondo tempo il Salumificio Riva Molteno entra in campo ancora più concentrato e determinato, con una difesa arcigna infilando un break iniziale di 0-5 sul punteggio di 12-19 che di fatto chiude la partita con i gol di un ottimo Davide Tagni, miglior realizzatore della partita con 7 gol, e di un sontuoso Giacomo Redaelli, 4 reti per lui. La squadra amministra molto bene il resto del match, continuando con un’ottima difesa e realizzando un nuovo parziale di 0-8 a pochi minuti dalla fine, sul punteggio di 17-28. Risultato finale di 18-31. Esame superato, con un’ottima prova di tutta la squadra moltenese, praticamente giocando con quasi tutti gli effettivi e dimostrando la vera forza di questo gruppo.

“Una prima parte equilibrata con Molteno che ha giocato su buoni livelli con Giacomo Redaelli che ha saputo, con le sue reti, mantenere la partita in pugno – dice il ds Matteo Somaschini -. Nel finale abbiamo trovato un mini break chiudendo i primi trenta minuti in vantaggio di due reti: 12-14″. Annichilito Arcom nella seconda parte del match, con il Molteno pressoché perfetto: “La squadra locale non ha trovato tattica, forza o gioco, per tenere testa alla formazione di Branko Dumnic. Abbiamo giocato di testa, di carattere e di squadra. Un Molteno bello da vedere. Il tecnico ha inserito praticamente tutti i giocatori a disposizione. Una partita vinta con merito! Da lunedì testa al big match di sabato prossimo, al PalaSangiorgio, contro i primi della classe dell’Eppan”, conclude Somaschini.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, G.Redaelli 4, Galizia, Mella 5, Bonanomi 2, D’Aguanno, Vidovic, Tagni 7, Colombo 2, Riva 1, Crippa, De Angelis 1, Beretta, Campestrini 4, Randes.