COLOGNE (BS) -Ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, con il Salumificio Riva Molteno del tecnico montenegrino Branko Dumnic, impegnato sabato sera al palazzetto bresciano del Metelli Cologne. Il team moltenese, come all’andata, vince la sfida con sette reti di differenza. La squadra di capitan Samuele Riva archivia la pratica bresciana con il risultato di 25-32. Una vittoria più che meritata per la squadra del tecnico Dumnic, con la formazione lecchese sempre terza nel girone A, in compagna del Torri.

Nel primo tempo il Molteno parte forte, portandosi anche sul +4 (1-5). Nel finale dei primi trenta minuti di gioco, il Cologne, con grande carattere, riesce a portarsi a -1 (9-10) dal sodalizio moltenese. Le reti di Vidovic, De Angelis e Campestrini, riportano il Molteno a guadagnare un buon gap concludendo il primo sul risultato di 14-17. “Siamo partiti molto determinati, trovando un gap importante. Cologne ha aggiustato la linea difensiva, e noi abbiamo commesso qualche imprecisione al tiro, soprattutto per troppa fretta nel cercare la rete. Abbiamo comunque mantenuto tre reti di vantaggio nel primo tempo”.

Nella ripresa, il Cologne, prova a rientrare in partita. La squadra di Dumnic è molto attenta in difesa, e concreta in fase offensiva, ed in poco tempo, il Salumificio Riva Molteno allunga decisamente, trovando il massimo vantaggio di +11 (21-32). Cologne infila un parziale di 4-0. Ma ormai è troppo tardi. Finale di partita: 25-32. “Nella seconda parte della partita – spiega il ds Matteo Somaschini – dopo un inizio equilibrato, sono arrivate una serie di marcature da parte di Vidovic, Garroni e Colombo ed abbiamo preso il largo, arrivando anche ad un massimo vantaggio di undici reti (21-32). Nel finale è calata un po’ la concentrazione, e Dumnic, ha messo in campo tutti gli effettivi a disposizione. Una vittoria meritata – conclude Somaschini – e ci piace segnalare di nuovo la prova di Leonardo Colombo, che sta prendendo minuti importanti, dando il suo apporto alla squadra. Bene Randes ed un plauso ad Alessandro De Angelis autore di un’ottima prova”.

La prossima settimana il campionato prenderà una pausa per lasciare spazio alla nazionale italiana ed al campionato Under 20 Youth League, che tra l’altro sarà organizzato dalla società brianzola il 3, 4 e 5 marzo in un weekend ricco di partite al PalaSangiorgio di Molteno, con la presenza di ben 12 squadre provenienti dal nord e dal centro Italia.

La Serie A2 ritornerà invece in campo l’11 marzo, Molteno affronterà in casa l’Arcobaleno Oriago.