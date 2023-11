PALLAMANO: VITTORIA DI MOLTENO CONTRO SASSARI

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno vince 34-22 (p.t. 12-10) ed archivia la pratica con il Verdeazzurro Sassari conquistando due punti importanti per la propria classifica, nel match valido per la settima giornata di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano. La vittoria esterna in terra siciliana, ha dato sicuramente ulteriore convinzione al team moltenese guidato dal tecnico Dumnic, convinzione che però si è vista solo nella seconda parte del match, disputato in un gremito Palasangiorgio. Un successo, quello della formazione moltenese, che porta a quattro vittorie di cui tre consecutive, dopo un inizio di campionato difficile, con alcune sconfitte subite nei minuti finali.

Ritornando al match di sabato pomeriggio, la cronaca della partita parte con squadra ospite che inizia subito forte, portandosi anche sul +2. Pronta la reazione dei locali che sul 7-6 infilano un parziale di 4-1 e portano il risultato sull’11-7. La partita sembra andare nella giusta direzione, ma la squadra sarda, pur in inferiorità numerica, tiene bene il campo e chiude il primo tempo con due gol di svantaggio, sul punteggio di 12-10. Da sottolineare una sontuosa prova nel primo tempo del portiere moltenese Randes, che ha letteralmente chiuso la porta in molte occasioni.

Nella ripresa, il Salumificio Riva Molteno è stato perfetto, dominando di fatto il match ed ottenendo una vittoria più che meritata. Una difesa arcigna, insieme ad ottimi contropiedi di Bonanomi e Garroni, perfette giocate di De Angelis e Bernachea, insieme alle parate di Marco Donadello, hanno fatto si che la squadra moltenese ha dilagato, chiudendo il match sul risultato finale di 34-22. Da segnalare l’ultimo gol del giovane mancino Under 17, Stefano Riva.

Il commento del ds moltenese Matteo Somaschini nel post partita: “Nel primo tempo abbiamo affrontato una formazione, quella del Sassari, tenace ed aggressiva. Bene Bernachea in grande evidenza con 11 gol, ma tutta la squadra ha risposto alla grande. Posso affermare con certezza che partita dopo partita, sto rivedendo il Molteno della seconda parte di stagione dell’ anno scorso. Siamo aggressivi, concentrati e perfetti nelle giocate in seconda fase. Stiamo bene – conclude Somaschini – e dobbiamo mantenere questo spirito e questa convinzione”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 4, Redaelli 4, Galizia, Mella, Bonanomi 4, Samuele Riva, Tagni, Pizzala, Bernachea 11, Stefano Riva 1, Crippa 3, De Angelis 6, Beretta, Campestrini 1, Randes.