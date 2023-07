LECCO – Helena Sassolini, classe 2005, è il secondo palleggiatore della Picco Lecco. Originaria di Siena è cresciuta al Cus Siena, disputando diversi campionati delle “più grandi” in Serie B2. Ha iniziato a giocare con la sorella Victoria in quinta elementare.

Negli ultimi due anni ha giocato nella Igor volley dove ha partecipato a due campionati di B1 con tre convocazioni in prima squadra in serie A1.

“Sono molto felice di iniziare questa esperienza con Picco Lecco. Per me è una grande occasione per crescere e confrontarmi in una categoria ancora più alta, non vedo l’ora di iniziare!” ha commentato la giovane.