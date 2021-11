LECCO – Ancora un risultato molto positivo per le ragazze di coach Milano impegnate ieri sera, sabato, in una nuova partita in casa.

La AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ha imposto al Volley 2.0 Crema un risultato che non lascia dubbi, vincendo 3 set a 0. Continua così il filone positivo delle ragazze allenate da Gianfranco Milano.

Queste le parole dello stesso primo allenatore: “La partita come al solito si gioca più sul campo che sulla carta. In questo caso abbiamo giocato sicuramente meglio delle aspettative di partenza, le avversarie hanno dimostrato ottime caratteristiche in più rispetto a quelle delle scorse partite. A riposo Ratti per un piccolo fastidio al ginocchio è stata ben sostituita dalla Bracchi che sicuramente non ha fatto rimpiangere l’assenza della compagna. La partita molto molto bene nel secondo set, mentre nel primo e nel terzo il Crema che dimostrato di non starci a fare la comparsa. Le avversarie ci hanno dato sempre del filo da torcere, sia in battuta che in difesa. Alla fine abbiamo confermato questo 3 a 0 che ovviamente ci gratifica molto, siamo contenti e possiamo goderci il momento pensando già alla prossima gara”.

Pallavolo Picco Lecco – Volley 2.0 Crema 3-0

(25-22 25-14 25-21)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 12, Lancini 15, Rettani 10, Ratti 14, Marsengo 5, Zingaro 12

Durata set: 26′, 22′, 26′. Totale 1h14.’

NOTE

Battute vincenti 4, battute sbagliate 8, muri 6, attacco 42%, ricezione positiva 35%.