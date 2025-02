PALLAVOLO FEMMINILE. PICCO LECCO U18 TRIONFA CONTRO OLGINATE

LECCO – Grande impresa per l’U18 eccellenza Picco Lecco Acciaitubi che ieri sera ha battuto la Pallavolo Olginate. La palestra dell’istituto Bertacchi ha ospitato il derby lecchese valido per i sedicesimi di finale dopo la regular season. Una Acciaitubi SpA Picco Lecco che si aggiudica in tre set (25-18 25-23 25-13) la gara contro una tenace pallavolo Olginate e strappa così il pass per gli ottavi di finale del campionato Under 18.

Partita equilibrata nelle prime fasi, dove Lecco prova a staccare Olginate che risponde punto su punto. Ma dopo la metà del parziale le ragazze di coach Checchia mettono la freccia e chiudono agevolmente il set, lasciando le avversarie a 18 punti.

Più combattuto il secondo set, con Olginate che reagisce e si porta in vantaggio nei primi punti su una Picco un po’ disattenta. Ma coach Checchia rimette subito in carreggiata le proprie ragazze che ritornano avanti e respingono qualsiasi tentativo di rimonta delle olginatesi. 25-23 il risultato finale e le biancorosse si portano a un solo set dalla vittoria.

Il terzo e decisivo parziale è un assolo lecchese, con Olginate che non sembra averne più sin dai primi scambi. Picco non fa sconti e chiude la partita 25-13.

“Abbiamo avuto carattere per conquistare la fase successiva – commenta Maria Luisa Checchia, allenatrice -. Nel primo e nel terzo abbiamo messo in difficoltà le avversarie soprattutto con la battuta con cui siamo riuscite a distaccarci dalle avversarie.Il secondo è andato meno bene, dove abbassando la guardia, abbiamo permesso alla squadra ospite di avanzare di qualche punto. Nonostante questo siamo riuscite a vincere il set”.

Grande l’entusiasmo anche del capitano Noemi Monti: “Siamo molto contente del risultato e siamo molto cariche per affrontare la prossima”.