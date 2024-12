PALLAVOLO. LA PICCO A MACERATA PER L’ULTIMA SFIDA DEL 2024

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna in campo per l’ultima sfida prima delle feste. La biancorosse affrontano la CBF Balducci Helvia Recina Macerata, nella trasferta prevista domenica alle 17. Picco si presenta a quota 10 punti e reduce da diverse sconfitte, l’ultima domenica in casa contro Millenium Brescia .

Le lecchesi sono ancora in emergenza formazione, ma Mangani è tornata in campo parzialmente nell’ultima partita casalinga. Macerata, quarta in classifica con Millenium Brescia, conta 24 punti e due vittorie nelle ultime due partite (Casalmaggiore e Mondovì). Per Picco è essenziale tornare a smuovere la classifica, soprattutto in vista degli scontri con le dirette avversarie.

“Domenica siamo a Macerata, quarta in classifica insieme a Brescia. Reduci dalla gara di Brescia, dove abbiamo fatto bene, è mancata solo la forza nel chiudere il quarto set – commenta coach Gianfranco Milano -. Macerata è competitiva e costruita per la promozione. Proveremo a migliorarci e per noi questa partita è un momento di verifica. Vogliamo evitare i cali di qualità di gioco. L’appuntamento poi sarà in casa il 26 dicembre alle 17 contro Mondovì”.

“Sarà una partita importante e impegnativa. Sicuramente Macerata è una squadra ben attrezzata che sta facendo un ottimo campionato. Noi ci impegneremo a far bene con la nostra voglia di riscatto”, ha aggiunto Atamah Princess.