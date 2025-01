PALLAVOLO: LA PICCO DOMENICA AL BIONE CONTRO L’AKADEMIA SANT’ANNA

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo al centro sportivo Bione per la prima partita del 2025 domenica 19 gennaio contro Akademia Sant’Anna. Eccezionalmente il fischio di inizio sarà alle 16 per consentire alle ospiti il ritorno in Sicilia. Le padrone di casa sono alla ricerca di nuovi punti per smuovere la classifica, che recita 13 punti. Le siciliane sono invece a quota 36 e sono saldamente in pool promozione.

“Dopo la trasferta di domenica, questa settimana ospitiamo Messina – commenta Gianfranco Milano -. Le avversarie presentano un organico costruito per affrontare la pool promozione. Dal canto nostro cercheremo di affrontare al meglio ogni partita per acquisire nuovi punti. Le ragazze lavorano con efficacia e siamo convinti che i risultati arriveranno presto”.

“La prossima partita sarà contro Messina, un avversario molto ostico, dotato di un roster ben strutturato. Non sarà una gara semplice, ma in questo momento difficile, la fame di vittoria è molta. Sicuramente il fattore campo gioca dalla nostra, l’obiettivo rimane sempre quello di strappare più punti possibili per la fase successiva” annuncia invece Gaia Moroni.