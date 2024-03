PALLAVOLO. LA PICCO ESPUGNA SOVERATO A SALVEZZA ORMAI ACQUISITA

SOVERATO (CZ) – L’Orocash Picco Lecco cala il pokerissimo nella trasferta calabrese di Soverato, una vittoria netta (1-3) ma oltremodo sofferta visto che ben tre dei quattro parziali si sono risolti ai vantaggi. Tre punti grazie ai quali le biancorosse di coach Gianfranco Milano consolidano la terza posizione in classifica con cinque lunghezze di margine sulla sulle seste (Olbia e Bologna) e conseguentemente dal baratro che conduce alla retrocessione in B1.

Cinque match (tutti vinti) e tredici punti incasellati sui quindici disponibili nella pool salvezza, un ruolino di marcia esaltante in cui la Picco si è esaltata nel girone d’andata, intanto domenica inizia il ritorno, con Lecco impegnato nella “morbida” trasferta di Padova, formazione battuta 3-0 al Bione.

Ma veniamo al blitz effettuato nella provincia catanzarese: nel primo set le locali iniziano a tutta: 10-5, 17-13, 20-14. Quando la Picco è sull’orlo del ko esce dalle corde e piazza importanti colpi di sbarramento recuperando sino al -2 (24-22), si va in seguito ai vantaggi sul 24-24 ma alla fine Soverato porta a casa il gioco 26-24. Molto equilibrato anche il secondo set, stavolta è il Lecco delle due ex Piacentini-Barbagallo a carburare prima issandosi sul 7-10, si prosegue sul 16-16 e 20-20, altri vantaggi consumati che sorridono in questa circostanza a Lecco bravo a ribaltare il 24-26 subito in apertura.

Nel terzo parziale vengono rotti gli schemi, l’Orocash prende in mano le redini della gara e non le molla più, lo scorer dice 8-13, 11-20, 14-21, sino al terminale 18-25. Nel successivo periodo torna l’equilibrio sul parquet, inizia forte Soverato che avanza 7-3, 16-13, 22-18, guadagnandosi due palle set sul 24-22 Lecco però impatta (24-24) e servono ancora i vantaggi per aggiudicarsi il parziale. Soverato guadagna un’altra palla set con vista tiebreak sul 25-24 ma sciupa nuovamente, il team lariano poi non riesce a materializzare due palle match entrambe fallite sul 25-26 e 26-27, l’ultima viene capitalizzata sul 27-28 ponendo la firma in calce (27-29) su una gara estremamente dura in cui Soverato si è arreso con l’onore delle armi, dopo due ore di intensa lotta.

La permanenza in B1 non dovrebbe sfuggire a Lecco, anche se mancano ancora cinque partire al termine della stagione. Meglio andar cauti aspettando che anche la matematica verbalizzi il verdetto, di sicuro la Picco è ormai giunta a tre quarti del cammino e i giochi, in questi casi è doveroso usare il condizionale, dovrebbero essere fatti.

Volley Soverato- Orocash Picco Lecco 1-3

(26-24, 24-26, 18-25, 27-29).

Soverato: Frangipane 18, Barbazzeni 6, Montero Alcaranta 19, Buffo 19, Guzin 6, Romanin 3, Vittorio (libero), Orlandi 1, Zuliani. N.E: Tolotti, Coccioli. All: Guidetti.

Lecco: Kadyrova 17, Piacentini 11, Conti 15, Nardelli 5, Caneva 13, Sassolini 7, Mainetti, Zojzi 13, Barbagallo (libero), Frigerio, Morandi. N.E: Cantaluppi, Invernizzi. All: Milano.

Arbitri: Traversa e Palumbo.

Classifica: Offanengo 36, Brescia 35, Picco Lecco 30, Melendugno 26, Olbia, Bologna 25, Soverato 19, Costa Volpino 17, Padova 16, Pescara 1.

Alessandro Montanelli