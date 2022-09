LECCO – Terzo allenamento congiunto per la Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio della nuova stagione 2022-2023. Le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano sono scese sul campo monzese del VeroVolley affrontando in un’amichevole le padrone di casa.

Queste le parole del primo allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Partita caratterizzata da indicazioni tecniche sicuramente diverse dal solito: avevamo una condizione in campo bloccata da alcune ragazze in quanto Lancini e Belloni erano out. Da sottolineare il rientro della Bracchi che sicuramente ha fatto bene. Ho alternato delle ragazze in campo per risparmiare il più possibile l’organico. Dal punto di vista tecnico sicuramente i riscontri sono stati buoni. Abbiamo iniziato a lavorare sul muro e difesa, mentre sul cambio palla siamo sicuramente abbastanza continui. Questi elementi fanno sicuramente ben sperare sulle future giornate”.