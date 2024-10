PALLAVOLO. LA PICCO LECCO FA BOTTINO A MONDOVÌ

LECCO – Bottino pieno per Orocash Picco Lecco che batte BAM Mondovì 3 set a 0. Partita molto bella e combattuta quella andata in scena nel pomeriggio di domenica 27 ottobre al PalaManera. Parziali giocati punto a punto e chiusi con efficacia dalle biancorosse, capaci di portare a casa 3 punti essenziali dopo il doppio stop con Brescia e Macerata.

LA CRONACA

Il match inizia con le ospiti in vantaggio (11-14), le pumine accorciano (19-20). Il finale di set è ad alta intensità (23-23). Ai vantaggi è Picco Lecco ad aggiudicarsi il parziale (24-26). Si torna in campo e si gioca punto a punto (19-19), con le squadre che viaggiano appaiate (23-23). Il PalaManera si scalda (25 pari). La zampata finale è delle ospiti, che bissano il successo del set (25-27). Anche la frazione successiva inizia in equilibrio (11-11 e 15-15). Lecco prende le distanze (18-21). La BAM Mondovì accorcia (20-21), ma le ospiti non ci stanno e portano a casa gli ambiti 3 punti (22-25).

Grande la soddisfazione di Federica Piacentini, MVP e capitano lecchese. “Sono molto contenta per la vittoria, abbiamo avuto carattere. Loro arrivavano da sconfitte, come noi. Mondovì ci ha messo in difficoltà, noi siamo state brave a non calare mai, anche nei momenti di tensione”.

Un giudizio confermato anche da Federico Belloni, secondo allenatore. “E’ una vittoria importante. Arrivavamo da due stop e tornare a far punti è essenziale per il morale delle ragazze. Siamo in una fase iniziale del campionato e continueremo a lavorare sui fondamentali, specie la ricezione dove oggi abbiamo sofferto un po’”.