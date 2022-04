GORLE (BG) – La Pallavolo Picco Lecco trionfa a Gorle. Tre punti essenziali, quelli conquistati dalle biancorosse nella terzultima partita della regolar season. Continua così la marcia della formazione lecchese verso il finale di stagione.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Partita giocata con intensità e determinazione e siamo state brave a non farle mai entrare in partita. Evidente la nostra voglia di portare a casa i tre punti e continuare il percorso attuato nel resto del campionato. Temevamo di incontrare una squadra spinta e aggressiva, invece, abbiamo subito spento ogni loro scintilla. Sono molto contento di come abbiamo interpretato la gara e ora cerchiamo di recuperare energie in questa pausa pasquale in attesa della penultima giornata contro il Busnago”.

Warmor Pallavolo Gorle VS Picco Lecco 0-3

(14-25 17-25 13-25)

Durata set: 23′, 25′, 21′ Totale 1h09′

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 2, Bracchi 10, Lancini 15, Rettani 11, Garzaro 10, Zingaro 13

NOTE

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 9 , battute sbagliate 3, muri 8, attacco 44%, ricezione positiva 48%