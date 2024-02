PALLAVOLO, LA PICCO OSPITA UN PESCARA A SECCO DI PUNTI

LECCO – Seconda giornata della Pool Salvezza per Orocash Picco lecco. Domenica alle 15 le biancorosse sfideranno il Pescara. Le lecchesi si presentano a quota 19 nella classifica provvisoria, reduci da una bella vittoria casalinga domenica contro il Padova. Le avversarie hanno ottenuto un solo punto in questa prima parte di stagione e sicuramente sono in difficoltà. Lo scorso fine settimana hanno affrontato Costa Volpino perdendo 3-1.

“Per noi è necessario proseguire con il trend positivo avviato domenica e non fare passi falsi – confessa il coach Gianfranco Milano -. Servirà molta attenzione per non rischiare di farsi sorprendere. Detto questo è sicuramente una partita al nostro livello e un impegno da prendere con la massima preparazione”.

“Domenica sarà una gara importante, sicuramente anche Pescara partirà aggressiva per prendere più punti possibili, fondamentali a questo punto della stagione. Noi veniamo da una vittoria e vogliamo continuare su questa strada, quindi cercheremo da subito di imporre il nostro gioco per indirizzare la partita a favore nostro” ha aggiunto Alessia Conti.