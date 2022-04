LECCO – Giovedì sera il centro sportivo “Al Bione” ha ospitato l’allenamento tra la Pallavolo Picco Lecco e la nazionale italiana Under 19. Nel pubblico tantissime sostenitrici bianco rosse del settore giovanile felici anche per il punteggio finale, 3-1 per le biancorosse.

“Siamo stati molto contenti di ospitare questa delegazione – ha precisato coach Gianfranco Milano -. La nostra partita è stata utile, una buona occasione per mettersi alla prova con un gruppo che, nonostante la giovane età, vanta dei fisici notevoli. Le avversarie si sono dimostrate un pochino acerbe tecnicamente, ma molto molto impegnative. Durante la gara sono riuscito a far ruotare tutte le ragazze, per non sovraccaricarle e mantenere il ritmo in vista dei prossimi appuntamenti. Siamo contenti di tutto complessivamente: dell’aspetto organizzativo e della nostra prestazione tecnica”.