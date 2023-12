PALLAVOLO. LA PICCO SI ARRENDE ALLA TERZA FORZA DEL CAMPIONATO

LECCO – Reduce da due vittorie consecutive, l’Orocash Picco Lecco nella sua casa al Bione deve soccombere alla superiorità del Montecchio (1-3).

Che fosse stata una partita difficile lo si sapeva in partenza, e anche i fatti hanno supportato la tesi. “Persa” definitivamente la schiacciatrice Gaia Badalamenti per la frattura del crociato, torna in panchina anche se non utilizzata il libero titolare Barbagallo, da segnalare l’esordio in maglia biancorossa del nuovo acquisto Nardelli.

LA CRONACA

Nel primo set la filastrocca inizia dal 3-5, quindi 9-13, Lecco reagisce e impatta 18-18, ma nello strappo decisivo le ragazze di coach Gianfranco Milano boccheggiano cedendo 19-25. Il secondo parziale sin dalle fasi embrionali strizza l’occhiolino alla Picco, 6-4, 14-11, 18-16, 22-20 finisce 25-23 e equilibrio ristabilito. Anche nel successivo “gioco” l’Orocash ha un buon avvio: 6-4, 9-5, poi 13-13, 19-19 ma ancora una volta nella salita decisiva Lecco arranca cedendo 21-25. Nel quarto set il team presieduto da Dario Righetti è in caduta libera, 2-5, poi sembra trovare un appiglio 5-5 ma si tratta solo di un ultimo bagliore di luce le forze vengono meno (10-15, 11-20) e si finisce inevitabilmente per ruzzolare a valle il finale del match recita 17-25 e 1-3 Montecchio.

“Sul 20 pari del terzo set stavamo facendo un ottimo lavoro – ha spiegato Gianfranco Milano –, nel quarto troppo nervosismo e su questo dovremo riflettere. L’ultimo parziale non racconta la partita. Con Offanengo cercheremo di fare una prestazione di qualità, cercheremo di fare meglio di loro. Qualità e durata sono fondamentali per il nostro obiettivo”.

Domenica gara di cartello per la Picco Lecco nuovamente impegnata davanti ai propri sostenitori nello scontro salvezza con l’Offanengo dell’ex Martina Martinelli, una gara che vale doppio e che si deve assolutamente indirizzare dalla parte giusta.

Tornando alla nuova arrivata, la trentina Rachele Nardelli schiacciatrice del 2001, sino a una quindicina di giorni fa era in forza al Padova sempre in A2, la sua carriera in precedenza si era sviluppata in B2 a Torri nel 18/19, quindi in B1 a Vigevano, l’approdo in A2 nel 20/21 a Soverato categoria in seguito sempre mantenuta a Vicenza, e Montecchio (ieri dunque in campo anche nelle vesti di ex) infine Padova e il fresco approdo a Lecco.

Orocash Picco Lecco-Ipag S.Lee Ramonda Montecchio 1-3

(19-25, 25-23, 21-25, 17-25).

Picco Lecco: Piacentini 3, Conti 13, Zojzi 10, Caneva 9, Rimoldi, Solinas 13, Mainetti (libero), Nardelli 1, Frigerio 1, Morandi, Sassolini, Bazzani, N.E: Barbagallo. All: Milano.

Montecchio: Carraro 2, Arciprete 15, Boteaz 13, Mangani 14, Bellia 21, Caruso 5, Napodano (libero), Gueli, Pandolfi, N.E: Gabrielli, Malvicini. All: Buonavita.

Arbitri: Russo, De Sensi.

Classifica: Macetata 28, Marignano 25, Montecchio 24, Cremona 23, Mondovì 17, Picco Lecco 12, Offanengo, Olbia 10, Costa Volpino, Melendugno 8.

Alessandro Montanelli