PALLAVOLO. LA PICCO SOFFRE MONTANO E PERDE A CASALMAGGIORE

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta a Casalmaggiore 3-1. Nulla può la squadra di Milano contro la compagine di casa favorita dall’ottima prestazione dell’opposto Montano.

LA CRONACA

Casalmaggiore parte bene (11-7) complice un break interessante delle padrone di casa. Si continua con Casalmaggiore che gestisce il vantaggio. Finale con Picco in rimonta (24-22), ma un videocheck da alle padrone di casa il primo set con il punteggio di 25-22.

Avvio di set con Picco piu’ in partita (2-2). Le biancorosse si portano in vantaggio (8-11) giocando sui fondamentali con maggiore precisione. Break negativo per le biancorosse (14-15) e si torna a giocare punto a punto. Casalmaggiore passa in vantaggio (19-17) e controlla il set. Si gioca punto a punto ma sul finale Picco chiude 25-23.

Terzo set punto a punto (7-6) poi le padrone di casa si portano in vantaggio (13-10). Picco va a fiammate con momenti di gestione e attimi di buio. Buon parziale di Picco (16-19) ma Casalmaggiore risponde riportandosi in parita’ (19-19). Sul finale di set tanti gli errori di Picco (23-22) e Casalmaggiore strappa il primo punto in palio (25-23).

Picco parte bene (1-4), ma Casalmaggiore si riporta in parita’. Black out totale per Picco Lecco (16-11). Le lecchesi cercano di reagire (20-17) e puntano al tie break. Finale punto a punto (24-24) e si va ai vantaggi. La spunta Casalmaggiore 27-25 e conquista 3 punti importantissimi.

“Se guardiamo al risultato finale non possiamo essere soddisfatti. Abbiamo rammarico, ma sono molto contento della reazione della squadra nei momenti di difficoltà e sono gratificato da questa volontà di non mollare mai – ha precisato Gianfranco Milano -. La Montano ha fatto la differenza. Io resto molto molto fiducioso nelle nostre potenzialità. Prossime sfide difficili con la vetta della classifica, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

“Purtroppo in queste partite tirate sono le piccolezze a fare la differenza. Abbiamo sbagliato le cose che sappiamo fare bene. E’ stata una partita giocata ad alto livello da entrambe le parti, dovremo migliorare i momenti di poca lucidità per i prossimi scontri” ha concluso Linda Mangani.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – OROCASH PICCO LECCO 3-1

(25-22, 23-25, 25-23, 27-25)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 6, Pincerato 5, Costagli 14, Marku 2, Montano Lucumi 35, Dalla Rosa 4, Faraone (L), Bovolo 4, Ribechi, Nosella, Perletti. Non entrate: Cantoni, Zaniboni (L). All. Cuello.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 16, Piacentini 14, Conti 10, Amoruso 15, Atamah 16, Sassolini 2, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Monaco, Moroni. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Testa, Resta. NOTE – Durata set: 30′, 34′, 31′, 30′; Tot: 125′. MVP: Montano Lucumi.

Top scorers: Montano Lucumi I. (35) Mangani L. (16) Atamah P. (16)

Top servers: Costagli C. (3) Amoruso G. (2) Sassolini H. (1)

Top blockers: Piacentini F. (5) Nwokoye B. (5) Costagli C. (3)