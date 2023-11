LECCO – Nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria in stagione (3-1 al Melendugno) e l’Orocash Picco Lecco cade ancora con la faccia nella polvere. Lo spintone è stato inferto da Macerata (3-0) che ha avuto facilmente la meglio contro una squadra in netta difficoltà nel tenere alti i ritmi nelle fasi decisive dei set palesando quell’insicurezza o paura di vincere accusati sin dall’avvio del campionato di serie A2.

Trasferta dunque amara per coach Gianfranco Milano e le sue ragazze. Nel primo parziale Lecco tiene botta: 5-3, 10-10, Caneva fissa il 18-18, ma poi ci si deve arrendere 25-21. Nel secondo set la musica resta la stessa, inizio equilibrato 6-4, 10-7, segue lo sbandamento che porta al 16-10, Sassolini firma il 21-17, chiude l’ex di turno Giada Civitico consegnando a Marsala il definitivo 25-19. Nel terzo il copione segue quello dei precedenti Lecco ad inseguire 8-5, 11-7, poi il team lariano ha un sobbalzo e grazie a un parziale di 1-7 mette avanti la testa 12-14. Peccato si tratti solo di un sfogo, si gira in seguito sul 18-18 e 20-20, i titoli di coda quindi tanto per cambiare li scrive Macerata che s’impone 25-21 issandosi sul terzo gradino della classifica.

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite e domenica si torna in campo ospitando al Bione l’Olbia in uno scontro salvezza di basilare importanza; le sarde galvanizzate dalla loro primo vittoria in stagione scenderanno sul parquet come ringalluzzite, sta a Lecco saper rialzare la testa e rimettersi in careggiata. Buon viaggio.

CBF Balducci Macerata-Orocash Picco Lecco 3-0

(25-21, 25-19, 25-21).

Macerata: Bonelli 2, Bolzonetti 10, Civitico 7, Korhonen 15, Fiestoli 5, Mazzon 13, Bresciani (libero), Busolini 1, Vittorini. N.E: Masciullo, Morandini, Stroppa. All: Saja.

Orocash Picco Lecco: Rimoldi, Piacentini 3, Badalamenti 5, Caneva 11, Salinas 8, Conti 10, Zojzi 2, Sassolini 1, Frigerio 1, Barbagallo (libero), Morandi. N.E: Bazzani. All: Milano.

Classifica: Montecchio, Marignano 13, Macerata, Cremona 10, Costa Volpino 7, Mondovì 6, Picco Lecco 5, Olbia 4, Melendugno 3.

Alessandro Montanelli