LECCO – Comincia una nuova stagione per la Pallavolo Lecco “Alberto Picco”, che da cinquant’anni è una delle più importanti realtà pallavolistiche lombarde. Infatti, in aggiunta alla squadra di A2, tornata dopo 35 anni nella massima serie, la Picco ha confermato, per il triennio 2021/2023, “Voglia di Volley”, l’innovativo e ambizioso progetto sportivo e socio-educativo, per favorire l’attività sportiva pallavolistica, intesa come momento di formazione sia fisica che della personalità.

Il progetto si è incentrato soprattutto sulla crescita qualitativa e quantitativa del settore giovanile (da 8 a 18 anni), raggiungendo attualmente più di 180 atleti/e, comprese quelle della serie A2 femminile e la sezione amatori. Nell’ottobre 2019 la Pallavolo Lecco “Alberto Picco” ha ricevuto dalla Fipav un eccezionale riconoscimento: il marchio qualità per il settore giovanile per il 2020/21, che conferma quelli dei precedenti bienni, ma soprattutto conferma l’alta qualità del programma pluriennale nel settore giovanile.

Per quanto riguarda la squadra di A2, l’impegno è piuttosto importante da parecchi punti di vista. Grazie al lavoro dello staff è in corso la preparazione dell’esordio in campionato a Como contro Albese il 23 ottobre e l’esordio casalingo nella seconda giornata di campionato (domenica 30 ottobre alle 17).

“Stanno per accendersi i riflettori sulla nuova stagione sportiva e negli occhi abbiamo ancora le immagini della promozione in serie A2 – le parole dell’assessore allo Sport, Emanuele Torri -. In particolare il rovente tifo della finale di andata dei playoff presso il palazzetto del Bione. Lo sport pone sempre dinnanzi delle sfide: è quella della A2 lo è sicuramente. Voglio innanzitutto augurare a ciascun componente del team, dal presidente, all’allenatore, dai dirigenti a tutte le giocatrici di godersi ogni singolo momento di questa nuova avventura, nella consapevolezza che per ognuno sarà un’occasione di crescita e di sano divertimento. Mi permetto anche di ringraziare la società A. Picco, che da anni svolge un grande servizio educativo per la nostra città, coinvolgendo all’interno di un progetto serio e convincente centinaia di atlete con le rispettive famiglie”.

La squadra, molto giovane, ha visto alcune conferme della passata stagione e nuovi innesti ed è stata affidata, anche quest’anno, a Gianfranco Milano. Matteo Marongiu è il secondo allenatore, mentre l’aiuto è Paolo Arco. Il team manager è Giovanni Dossi, i preparatori atletici sono invece Veronica Manta e Silvio Colnago.

Questa la squadra: