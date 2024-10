PALLAVOLO. LEONESSE MAI SOTTO, LA PICCO SCONFITTA A BRESCIA

BRESCIA – Orocash Picco Lecco sconfitta da Millenium Brescia nella prima trasferta stagionale. Al Palageorge le biancorosse nulla hanno potuto contro le “Leonesse”, capaci di gestire il gioco e non andare mai sotto. Momenti di equilibrio per Picco nel primo e terzo parziale, ma l’efficace lavoro in attacco delle padrone di casa non ha consentito al team guidato da Milano di concretizzare i set.

LA CRONACA

La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, poi Brescia allunga (10-8). Picco reagisce e il set resta in equilibrio fino a metà. Sul 18-15 le padrone di casa infliggono un break interessante. L’allungo è decisivo e si chiude 25-20.

Il secondo parziale vede Picco partire con il piede giusto (1-4), ma le padrone di casa riportano il set in equilibrio. Picco va in blackout e l’attacco bresciano diventa inarrestabile. Si chiude 25-17.

L’ultimo set vede le biancorosse più reattive: l’equilibrio iniziale vede le due formazioni combattere punto a punto fino a quando Brescia supera il muro dei 20 punti. Il set si chiude 25-20 e le Leonesse conquistano tre punti.

“Sapevamo che il livello di gioco sarebbe stato diverso – commenta coach Gianfranco Milano al termine -. Il livello delle avversarie era notevole. In alcuni momenti abbiamo perso la voglia di spingere e di conseguenza perdevamo terreno senza riuscire a recuperare. Le prossime gare saranno di questo livello, pertanto dovremo dare il massimo e mantenere la calma”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo tenuto testa il primo set, poi nel secondo abbiamo perso di intensità e attenzione. Il terzo parziale è decisamente migliorato. Nel complesso siamo state sopraffate in attacco e dobbiamo migliorare in difesa. Sarà un campionato duro e lungo, la prossima partita ospiteremo Macerata anche loro una squadra attrezzata” ha aggiunto Linda Mangani.