PALLAVOLO: NELLO SCONTRO DIRETTO PICCO LECCO AFFRONTA IMOLA

LECCO – Ultima giornata di campionato per la regular season per Orocash Picco Lecco, impegnata in casa contro Imola. Uno scontro diretto dato che due formazioni saranno presenti entrambe nella pool salvezza. Picco non fa punti da un po’ ed è a quota 13, ma si presenta al Bione con la voglia di fare bene e muovere la classifica. Imola, sconfitto domenica con Mondovì, sta attraversando un momento buio e conta 17 lunghezze. Fondamentale la sfida di domenica per completare la classifica della seconda parte di stagione.

“Imola non sta affrontato un bel periodo. Noi avremo probabilmente Sassolini e puntiamo a muovere classifica. La testa è già sulla pool salvezza e siamo convinti che superando i momenti di difficoltà, potremo ottenere il risultato” precisa Gianfranco Milano.

“La partita di questo weekend contro Imola si preannuncia difficile, contro una squadra ben attrezzata che nella gara di andata ci ha sconfitti per 3 a 0.

Ciononostante, direi che abbiamo tutte le carte in tavola per fare bene, sia domenica con Imola sia nella successiva pool salvezza.

Il recupero di alcune ragazze vittime di acciacchi vari ci dovrebbe permettere di presentarci finalmente al completo dopo un lungo periodo caratterizzato da assenze anche pesanti. Vincere domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia oltre che un importante balzo in termini di punti in classifica” aggiunge Federico Belloni, secondo allenatore.