PALLAVOLO OLGINATE, IL 2026 SI APRE CON UN WEEKEND INTENSO PER LE GIOVANILI

OLGINATE – È iniziato con un fine settimana ricco di impegni e spunti interessanti il 2026 delle giovanili della Pallavolo Polisportiva Olginate. Le formazioni biancoblù sono scese in campo in diversi campionati, facendo registrare risultati positivi, prestazioni combattute e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Nel campionato Under 16 – Girone C, successo esterno per la formazione olginatese, che ha superato la Polisportiva Bellano per 3-1 (25/19, 14/25, 8/25, 12/25). Dopo un avvio equilibrato, Olginate ha preso progressivamente il controllo della gara, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con autorità i set decisivi.

Sconfitta nello scontro diretto di alta classifica per l’Under 13 – Girone J, battuta in casa dalla Pallavolo Lecco Alberto Picco con il punteggio di 0-3 (24/26, 18/25, 20/25). Un risultato che non fotografa completamente l’andamento del match: la partita è stata equilibrata a lungo, ma alcuni errori nei momenti chiave hanno indirizzato l’incontro a favore delle ospiti.

Buona prova anche per l’Under 18 ECC – Girone A4, che ha conquistato una vittoria per 3-1 sul campo di Gonzaga Gialla (17/25, 27/25, 9/25, 9/25). Dopo il secondo set perso ai vantaggi, le ragazze di Morganti Olginate hanno reagito con determinazione, chiudendo la gara senza lasciare spazio alle avversarie.

Nel campionato Under 14 – Girone L arriva un altro successo esterno: la formazione Lele Parquet Olginate ha superato Gavazzi Volley Calolzio per 3-0 (19/25, 17/25, 18/25). Una partita affrontata in una giornata non semplice, ma gestita con attenzione e concretezza, portando a casa un risultato pieno.

Il primo weekend dell’anno ha visto anche l’esordio stagionale del Minivolley S3 Red, protagonista di una doppia vittoria. Le più piccole hanno superato Gavazzi Volley Calolzio Pink per 2-0 (23/28, 20/29) e successivamente la Pallavolo Lecco Alberto Picco A.D. con lo stesso punteggio (27/25, 33/20), aprendo il 2026 nel migliore dei modi.

Un avvio d’anno positivo per la Pallavolo Polisportiva Olginate, che conferma la vitalità del proprio settore giovanile e il lavoro portato avanti sul territorio. Tra risultati, crescita e partecipazione, il 2026 si annuncia ricco di impegni e opportunità di sviluppo per tutte le categorie.