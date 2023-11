PALLAVOLO OLGINATE, TRE PUNTI IN VISTA DEL DERBY

OLGINATE – Seconda vittoria consecutiva per l’Olginate del volley che riparte nel campionato di serie B2 femminile dopo un periodo di magra e lo fa affondando Lurano con un netto 3-0. Tre punti di fondamentale importanza.

Nel set di partenza le ragazze di coach Igor Sersale iniziano la loro galoppata grazie a un lungo linea di Frigerio (8-7), capitan Vizzini elabora e consegna il 13-8 quindi Rossi va a pescare l’incrocio delle righe sito in cui la palla diventa imprendibile, infilando il 16-13. Poi si procede sul 20-15, un mani fuori di Frigerio regala il 24-19, chiude la pratica Rossi: 25-19. Nel secondo parziale è lotta accesa; 3-2, 6-6, un ace di Frigerio e siamo 9-8, squadre cha appaiono abbastanza fallose dalla linea dei nove metri con Olginate che in seguito però si farà valere proprio al servizio mettendo in difficoltà la costruzione ospite. Si gira dunque sul 13-11, 16-15, ma anche 20-20, Sala realizza il 22-20, e alla fine il set va nelle casse lecchesi, finisce 25-22. Nel terzo periodo non c’è partita; Lurano sbaglia tutto, in ricezione non tiene una palla e Olginate prende subito il largo, un doppio ace di Sala porta le locali sul 10-3. Frigerio scrive il 12-5, Vizzini il 19-9, il tabellino finale dice poi 25-12 e 3-0 conclusivo.

Da segnalare nelle fila dell’Electro Adda Olginate l’esordio in prima squadra, e il debutto in B del libero in forza all’Under 18 Beatrice Morganti. Una boccata d’aria quella respirata, salutare in vista del derby in calendario sabato alle 19 a Mandello, un match che sfugge ad ogni pronostico dove i punti valgono doppio.

Classifica B2 girone D: Sanitars Brescia 18, Trentino 13, Casaglia, Bassano, Mandello (in campo oggi a Torri in provincia di Vicenza) Trento 12, Olginate 11, Volley Brescia, Orgiano 9, Lurano 8, Valpala 7, Torri 6, Volley Group 5, Bergamo 4.

Alessandro Montanelli