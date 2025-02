PALLAVOLO PICCO, CHE RIMONTA! SOTTO 2-0, VINCE AL TIE BREAK CON OFFANENGO

OFFANENGO (CR) – Rimonta vincente per l’Orocash Picco Lecco al PalaCoim di Offanengo, con la squadra di Gianfranco Milano che festeggia il secondo successo in pool salvezza piegando al tie break la Trasporti Bressan. Le cremasche, spinte da Martinelli e Nardelli in attacco (10 punti in 2 e 44% di squadra nel primo set) erano riuscite a portarsi sul 25-23 e sul 2-0 dopo un secondo parziale caratterizzato dal muro (9 complessivi, 4 di casa e 5 ospiti). Sotto 2-0, Lecco ha saputo reagire approfittando dei 7 errori locali nel terzo set (14-25). Ago della bilancia, il quarto set, dove nonostante 8 errori Offanengo ha trovato la forza di involarsi verso il traguardo, con il 2-1 e 22-19. Qui, però, il colpo del ko è rimasto in canna e dopo non aver sfruttato un match point, la Trasporti Bressan è stata trascinata al tie break dove Lecco non ha avuto problemi a chiudere 8-15.

Mpv la schiacciatrice dell’Orocash Giorgia Amoruso, che dopo i 34 punti di domenica scorsa offre un’altra prestazione convincente certificata dai 21 punti che le valgono anche la palma di top scorer. Bello il duello a muro tra le due squadre: 10 block vincenti per Offanengo e 15 per Lecco (5 di Atamah).

“È stata una partita per noi molto probante, non stiamo vivendo un bel momento dal punto di vista della salute, ma le ragazze, così attaccate al risultato e al voler fare belle cose, hanno dato fondo davvero a tutte le energie. Il 2-0 sotto era un po’ bugiardo, perché avevamo sempre tenuto il ritmo calando nel finale, poi abbiamo tenuto duro e c’è stato spirito di rivalsa, Offanengo è un po’ calata, forse abbiamo tolto all’avversario qualche certezza, e siamo arrivati a vincere al tie break. Sono contento perché la squadra ha mantenuto la lucidità e non ha mollato come era capitato in altre situazioni. È stata una bella risposta, il tabellino questa volta è stato molto diversificato con tante ragazze partecipi, mentre nella scorsa giornata Amoruso era stata un punto di riferimento. Spero che questa prestazione serva per sentirsi più sicure nelle prossime gare” spiega Gianfranco Milano.

“Una classica partita dove devi dare l’anima. Eravamo sotto 2-0, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ci abbiamo messo il cuore. Ho sentito molto lo spirito di squadra, tanto che nel tie break non abbiamo mai pensato al punteggio ma solo al gioco. Sono contenta della prestazione che sto facendo e del supporto delle mie compagne che ci sono sempre. È veramente un buon momento” aggiunge Amoruso.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – OROCASH PICCO LECCO 2-3 (25-18 25-23 14-25 24-26 8-15)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 10, Martinelli 19, Rodic 14, Caneva 14, Bridi 5, Tellone (L), Campagnolo 1, Pinetti 1, Favaretto, Tommasini, Compagnin. Non entrate: Vailati (L), Bole. All. Bolzoni.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 11, Piacentini 8, Moroni 17, Amoruso 21, Atamah 13, Sassolini 7, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Severin, Monaco. Non entrate: Monti, Conti. All. Milano. ARBITRI: Bosica, D’Argenio. NOTE – Durata set: 26′, 32′, 25′, 36′, 18′; Tot: 137′. MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (21) Martinelli M. (19) Moroni G. (17)

Top servers: Nardelli R. (3) Sassolini H. (2) Bridi U. (2)

Top blockers: Atamah P. (5) Moroni G. (4) Salvatori C. (3)