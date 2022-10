LECCO – Classe 1993 appassionato di arrampicata, Inter e ovviamente di pallavolo, Matteo Marongiu è il nuovo acquisto di casa Pallavolo Picco Lecco per la nuova stagione 2022-2023. Sarà il secondo allenatore della prima squadra affiancando Gianfranco Milano e il mister dell’under18.

Nato a Sanremo e vissuto a Imperia, muove i primi passi nel panorama pallavolistico ligure nel Volley Imperia e nella Nuova Lega Pallavolo Sanremo. È il 2018 l’anno della svolta con il trasferimento in quel di Monza e l’esperienza in Vero Volley. Partendo dalle giovanili, Marongiu è cresciuto stagione dopo stagione seguendo anche l’under18 nel campionato di serie B. L’incontro con la Pallavolo Picco Lecco due stagioni fa, quando collabora come scout. Nel 2021-2022 colleziona un’esperienza nel volley Lugano.

“Lecco è stimolante, competitivo e di alto livello – commenta il giovane mister-. Sono convinto di poter crescere molto a livello professionale sia lato giocatrici che lavorando spalla a spalla con un allenatore di grande esperienza come Milano. Guardando all’under 18 vorrei una squadra coesa capace di dar vita a un bel vivaio. Il gruppo è giovane, ma puntiamo a tornare in eccellenza e disputeremo anche la serie D. Guardando alla prima squadra, siamo consci si tratti di una bella sfida a tutti i livelli, ma siamo convinti che il nostro entusiasmo e impegno ci porterà ad affrontare una bella stagione”.