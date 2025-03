PALLAVOLO: PICCO LECCO A OLBIA PER LA QUINTA VITTORIA NEL POOL

LECCO – Ultima partita del girone di andata della pool salvezza, Picco Lecco domenica alle 17 vola a Olbia per cercare altri punti. Dopo un inizio di pool salvezza impeccabile (4 vittorie su 4 partite) il team biancorosso cerca di calare l’ennesimo risultato positivo. Il poker di vittorie ha portato Lecco al quinto posto in classifica a quota 24, ma la strada per la permanenza in serie A matematica è ancora lunga. Olbia si presenza a 32 punti e seconda in classifica provvisoria. Da segnalare inoltre le ottime performance casalinghe delle squadra sarda, capace di dare del filo da torcere alle avversarie.

“Arriviamo da 4 partite molto positive pertanto abbiamo trovato consapevolezza e l’umore è buono. Non vogliamo fermarci a questo punto, in quanto ci servono punti in ottica salvezza. Faremo il possibile per arrivare al meglio a Olbia per mantenere il trend positivo” precisa il libero Francesca Napodano.

“Saremo a Olbia in una trasferta di conclusione del girone di andata. Le avversarie sono nei primi posti della classifica e in casa vincono spessissimo. Sono in attesa della quota salvezza matematica, essendo partiti con un punteggio molto positivo dalla regular. Hanno una straniera di pregio, Korhonen, che rende la squadra molto impegnativa. Obiettivo di Picco: chiudere bene il girone di andata e portare a casa punti” precisa l’allenatore Gianfranco Milano.