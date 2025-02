PALLAVOLO: PICCO LECCO AFFRONTA LA POOL SALVEZZA

LECCO – Orocash Picco Lecco affronta la Pool Salvezza. È ufficiale il calendario degli incontri che vedrà impegnate le ragazze allenate da Gianfranco Milano per la seconda parte di stagione. Picco si presenta in quartultima posizione a 14 punti e insegue Casalmaggiore (16) e la coppia Castelfranco-Imola a 19 punti. Durante la Pool Salvezza che inizierà il 16 febbraio, le biancorosse incontreranno Offanengo (30), Hermaea (26), Albese (24), Pallavolo Concorezzo (10) e Altino (4). Destinate alla retrocessione le ultime 4 della classifica.

“La regular season è stata davvero travagliata e siamo dovuti correre ai ripari ai ripari: prima l’abbandono di Ghezzi e ci siamo dovuti arrangiare. Poi l’infortunio di Mangani e abbiamo improvvisato con Conti di banda senza preparazione. La continuità di organico sarebbe servita molto. Piacentini e Sassolini bloccate poi da influenza – commenta Gianfranco Milano -. In questo momento siamo al quartultimo posto, ma ci prepariamo alla seconda fase.

Subito avremo un trittico di partite: Albese, infrasettimanale Offanengo e poi Altino. Le prime due partite sono complesse e saranno con squadre forti. Saranno gare dove noi dobbiamo dare il massimo. Non facciamo pronostici per la quota salvezza, ma noi vogliamo giocare partita dopo partita. Servira tanta benzina per questa seconda fase e sono contento dell’ultima gara malgrado la sconfitta per un soffio. L’invito è vivere questa seconda fase con entusiasmo: riempiamo il Bione nelle partite in casa”.