MONTECCHIO (TR) – Così come la scorsa settimana all’esordio del campionato di serie A 2 con Costa Volpino, è di nuovo successo nella seconda d’andata a Montecchio: l’Orocash Picco Lecco cede al tie break 3-2.

Seconda sconfitta consecutiva in cui ci si salva in corner portando in dote almeno un punto. Avvio in salita, nel set d’esordio ha la meglio Montecchio 25-19, il sestetto di coach Gianfranco Milano riaggancia l’avversario imponendosi nel secondo parziale 18-25. Il terzo è equilibrato, e le biancorosse operano il sorpasso vincendo 22-25, non ha invece storia il quarto set, dove Lecco inspiegabilmente si arena e Montecchio straripa 25 -14. Nel quinto e decisivo “gioco” le due squadre si equivalgono, si procede punto a punto sino al 15-13 finale.

Un inizio torneo moderatamente buono, la Picco di sicuro deve ancora amalgamarsi e trovare la giusta quadratura, non bisogna scordare che la squadra in sede di campagna acquisti è stata rivoltata come un calzino e serviranno altre 3/4 gare prima di trovare il giusto assetto.

Logicamente meglio non perdere tempo, e in quest’ottica può ritenersi fondamentale il match in calendario al Bione di Lecco sabato venturo quando le manzoniane riceveranno la visita dell’Offanengo delle ex Martina Martinelli e Giorgia Sironi, attualmente a quota uno. Serve vincere per classifica e morale, potendo così affrontare una settimana tranquilla dove si possa lavorare con estrema serenità, con la mente libera insomma. Siamo alla battute iniziali ma mettere fieno in cascina in ottica salvezza diventa determinante.

La classifica dopo la seconda d’andata: San. Giovanni Magnago 6, Mondovì, Montecchio 5, Costa Volpino, Esperia 4, Recina, Picco Lecco 2, Offanengo, Hermaea 1, Melendugno 0.

Ramonda Montecchio – Orocash Picco Lecco 3-2

(25 – 19, 18 -25, 22 – 25, 25 – 14, 15 – 13)

Montecchio: Carraro 3, Arciprete 16, Boteaz 7, Mazzon 4, Mangani 22, Caruso 13, Napodano (libero), Bellia 11, Pandolfi 7, Gabrielli 2, Malvicini 1, Gueli. All: Buonavita.

Picco Lecco: Baldamenti 14, Piacentini 6, Conti 10, Salinas 5, Caneva 14, Rimoldi, Barbagallo (libero), Zojzi 7, Frigerio 2, Bazzani 2, Mainetti, Sassolini, N.E: Casari, Morandi, Monti. All: Milano

Alessandro Montanelli