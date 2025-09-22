PALLAVOLO PICCO LECCO, BUON AVVIO DI STAGIONE PER LE GIOVANILI

LECCO – Fine settimana impegnativo per le giovanili della Picco Lecco. L’U18 impegnata nel Trofeo Negri 2025, mentre l’U13 e l’U14 a Brugherio. Per tutti un buon avvio di stagione, sintomo che il lavoro in palestra è pronto per dare i frutti attesi.

Domenica Chorus Bergamo ha conquistato il Trofeo Negri 2025 vincendo 3-2 contro un’agguerrita Picco Lecco.

Partita intensa, a tratti molto spettacolare, tra due formazioni che saranno sicuramente protagoniste del campionato U18 e serie C lombardo. Primi due set che vedono una Chorus cinica e concreta non dare spazio al gioco, spesso falloso, delle biancorosse. La partita cambia nel terzo, con Picco che stacca subito le avversarie e si avvicina al fine set con un ottimo margine. Bergamo recupera parecchi punti, annullando 8 set point, ma poi cede ai vantaggi riaccendendo le speranze biancorosse.

Il quarto set è simile al primo, ma la squadra di coach Checchia questa volta tiene alta la concentrazione fino alla fine e pareggia i conti.

Nel quinto e decisivo set, torna il predominio della squadra orobica, che si porta subito sull’8-2.

Il tentativo di rimonta della Picco non ha esito positivo e Chorus si aggiudica set e match.

Emozione a fine gara da parte della famiglia Negri, che ringrazia ragazze, pubblico e staff ma, soprattutto, Picco Lecco che continua, nel ricordo di Marco, a promuovere i valori umani e sportivi che erano tanto gli erano cari.

Nella finale per il 3º- 4º posto, vittoria di Millenium Brescia su Vbest per 2-0.

“È la prima uscita che facciamo e avevamo bisogno di carburare – commenta coach Maria Luisa Checchia -. Abbiamo lavorato tantissimo questo mese, ma serviva fare campo. Questa mattina ho visto meglio le ragazze dal punto di vista difensivo molto caldo, mentre nel pomeriggio invece abbiamo avuto qualche difficoltà in più, soprattutto sulla difesa. Siamo un gruppo rinnovato e frizzante, puntiamo sicuramente a fare bene”.

A Brugherio, bene l’U14 che conquista la finale dopo quattro vittorie consecutive. In Finale Diavoli Rosa vince 2-1.

Nel complesso il torneo ha dato la consapevolezza che, nonostante due ragazze siano rientrate questa settimana, il gruppo è in grado di competere con formazioni che disputeranno il campionato di eccellenza, dimostrando un discreto livello di gioco ed evidenziando ampi margini di miglioramento.

Qualche incertezza in più per l’U13 che, dopo un ottimo inizio contro Bresso va in blackout. Sul finale la formazione dimostra carattere, ma senza riuscire a raggiungere la finale.

