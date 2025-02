PALLAVOLO: PICCO LECCO, DOMENICA CONTRO UNA CONCOREZZO IN RIPRESA

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 2 marzo alle 17 contro Concorezzo. Le biancorosse sono reduci da tre vittorie consecutive in pool salvezza (due al tie break contro Albese e Offanengo, una da tre punti contro Altino) e sono a quota 21 punti. Un’ottima performance in questo girone di andata della pool salvezza, dove le Biancorosse hanno ottenuto la miglior performance del girone. Concorezzo a quota 15 ne ha ottenuti 5 nelle ultime tre partite, confermando un buon trend e la voglia di non allontanarsi troppo dalla quota salvezza. Domenica le lecchesi giocheranno davanti al pubblico di casa del Bione e cercano un nuovo successo, complice l’ottima forma del team e in particolare delle bande Amoruso e Mangani.

“Penultima del girone di andata, dopo un inizio molto gratificante – commenta coach Gianfranco Milano – Non possiamo abbassare la guardia e preparare al meglio la gara. La speranza è di avere tutto il pubblico a supporto come per Albese. Saremo tutte presenti domenica. Concorezzo arriverà per guadagnare punti per restare attaccata al gruppo salvezza”.

“Arriviamo da 3 partite impegnative che ci hanno permesso di risalire in classifica, domenica arriva Concorezzo che si sta dimostrando in ripresa e dunque ci attende una partita sicuramente combattuta, ma noi vogliamo dare continuità ai risultati e, come sempre, ce la metteremo tutta per portare a casa dei punti che a questo punto del campionato sono importantissimi. Sto percependo un clima molto positivo e stiamo lavorando bene quindi mi aspetto ottime cose. Dovremo essere brave a sfruttare il fatto che giochiamo in casa. Confidiamo nel vostro apporto per giocarci la posta in palio” precisa Giorgia Amoruso.