PALLAVOLO: PICCO LECCO, DOMENICA IMPERATIVO VINCERE CONTRO OLBIA

LECCO – Orocash Picco Lecco affronta Olbia nella partita casalinga di domenica. Il fischio d’inizio dell’atteso match è fissato per le 17. Imperativo vincere per la formazione lecchese, ma le sarde sicuramente giocheranno al massimo come dimostrato nella partita di andata. Olbia non ha più niente da pretendere dalla stagione, essendo ampiamente salva con diverse giornate di anticipo. La sfida si preannuncia molto sentita e richiamerà il pubblico delle grandi occasioni.

La classifica della Pool salvezza vede ben cinque squadre in due punti: Castelfranco, Imola, Lecco, Albese e Casalmaggiore.

“Siamo arrivate all’ultima gara della stagione che sarà decisiva per la salvezza – commenta il capitano Federica Piacentini -. Abbiamo la fortuna di poterla giocare in casa davanti al nostro pubblico e ai nostri tifosi che ci hanno accompagnate in questa difficile stagione. Noi penseremo a mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato quest’anno e giocare la nostra miglior pallavolo”.

“Il finale di stagione sarà con Olbia e sarò determinante il risultato, come ci aspettavamo – aggiunge coach Gianfranco Milano -. Abbiamo lavorato moltissimo per ottenere questo risultato e domenica tireremo le somme. Abbiamo bisogno del pubblico delle grandi occasioni per sostenerci”.