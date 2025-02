PALLAVOLO: PICCO LECCO SI GIOCA LA SALVEZZA NEL “DERBY” CON ALBESE

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 16 febbraio in casa contro la storica rivale Albese. Le lecchesi affronteranno le comasche alle 17 al Centro sportivo Bione. Ben 10 lunghezze separano le squadre reduci da due inizi di stagione molto diversi. Picco Lecco a quota 14 ha dovuto fare i conti con defezioni e infortuni, arrivando solo nell’ultima giornata di regular season con la squadra al completo.

Voglia di riscatto per le biancorosse che si giocheranno la salvezza in A2.

“Dopo aver beneficiato nel weekend pre pool salvezza, la squadra si presenta con le pile ricaricate. Domenica ci aspetta un vero e proprio derby, come quelli già vissuti negli anni passati. Siamo tutti disponibili e rientrati con grinta. Ora ci aspetta un trittico: domenica in casa con Albese, mercoledì a Offanengo e domenica prossima ad Altino. Tre partite con un ritmo serrato, siamo molto desiderosi di fare bene e abbiamo voglia di iniziare al meglio. Il derby solitamente richiama il pubblico delle migliori occasioni ed è l’auspicio anche di questa volta” ha precisato Gianfranco Milano.

“Albese è un’ottima squadra che si presenta nel nuovo girone con un bel bottino di punti. Noi arriviamo sicuramente da un girone in cui abbiamo fatto fatica a concretizzare e al momento siamo appena sotto la “linea di salvezza”. In questi mesi abbiamo comunque continuato a lavorare sodo per migliorare il più possibile, ora vogliamo andare a toglierci qualche soddisfazione e a mettere al sicuro la categoria il prima possibile” ha commentato il capitano Federica Piacentini.