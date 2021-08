LECCO – Si avvia verso la conclusione il mercato estivo della Pallavolo Lecco Alberto Picco. Proprio nel giorno dell’avvio ufficiale della stagione sportiva 2021/2022, la società ufficializza un’altra importante conferma nel roster dell’AcciaiTubi di coach Milano: Sonia Ratti vestirà per un altro anno la maglia biancorossa della Picco Lecco.

Opposta classe 2001, cresciuta nel Progetto Volley Orago e successivamente tra le fila del Vero Volley, Ratti è al suo terzo anno consecutivo in biancorosso. Una conferma giovane e importante che coach Milano saprà sicuramente valorizzare durante tutta la stagione, quella dell’opposta brianzola, che siamo certi saprà portare un grande contributo per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Queste le parole di Sonia Ratti dopo il rinnovo: “Sono molto contenta di proseguire il mio percorso di crescita con la maglia della Picco Lecco. Ho molta fiducia nel nuovo gruppo che si è creato e nello staff tecnico. Per come si è conclusa la stagione passata ho tanta voglia di riscatto e per questo non vedo l’ora di tornare in palestra a lavorare con le compagne. Speriamo di poter tornare a giocare insieme a tutti i nostri tifosi al palazzetto“.