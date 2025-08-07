PALLONE D’ORO, SOFIA CANTORE PRIMA LECCHESE CANDIDATA NELLA STORIA

PARIGI (F) – Sofia Cantore è ufficialmente candidata al Pallone d’Oro femminile 2025. Un traguardo che fa la storia per la calciatrice lecchese, 25 anni, cresciuta tra Lecco e Missaglia.

Dopo una stagione eccezionale con la Juventus Women, conclusa con 18 gol e 7 assist, e un grande Europeo con la maglia azzurra, la candidatura arriva a coronare un percorso straordinario. Mai nessuna calciatrice lecchese era arrivata così in alto.

Con lei in lista anche Cristiana Girelli, simbolo della crescita del calcio femminile italiano. L’anno magico di Cantore è completato dal trasferimento al Washington Spirit, in NWSL, dove sarà la prima italiana nella storia della lega americana.

RedSpo