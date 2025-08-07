PALLONE D’ORO, SOFIA CANTORE PRIMA LECCHESE CANDIDATA NELLA STORIA

PARIGI (F) – Sofia Cantore è ufficialmente candidata al Pallone d’Oro femminile 2025. Un traguardo che fa la storia per la calciatrice lecchese, 25 anni, cresciuta tra Lecco e Missaglia.
Dopo una stagione eccezionale con la Juventus Women, conclusa con 18 gol e 7 assist, e un grande Europeo con la maglia azzurra, la candidatura arriva a coronare un percorso straordinario. Mai nessuna calciatrice lecchese era arrivata così in alto.
Con lei in lista anche Cristiana Girelli, simbolo della crescita del calcio femminile italiano. L’anno magico di Cantore è completato dal trasferimento al Washington Spirit, in NWSL, dove sarà la prima italiana nella storia della lega americana.
DA UEFA.COM:
Candidate al Pallone d’Oro® 2025 per il calcio femminile
Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)
Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)
Klara Bühl (Germania, Bayern)
Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)
Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Australia, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)
Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
Esther González (Spagna, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)
Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)
Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarca, Bayern)
Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)
Frida Maanum (Norvegia, Arsenal)
Marta (Brasile, Orlando Pride)
Clara Mateo (Francia, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)
Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)
Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)
Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)
Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)