LECCO – Condannato a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale. È la pena inflitta al 30enne A.B.A., originario del Ghana e da anni residente nel lecchese, dal collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore.

I fatti risalgono al periodo tra fine 2021 e i primi mesi del 2022 quando il 30enne avrebbe importunato delle ragazze, prima in esercizi commerciali a Oggiono, poi a Lecco, in via Roma, e avrebbe palpeggiato al seno una dipendente di un esercizio commerciale. Il questore di Lecco, dopo i primi episodi nei confronti di una commessa, ha ammonito il 30enne intimandogli di non avvicinarsi all’esercizio commerciali. L’imputato si è spostato da Oggiono a Lecco e avrebbe commesso altri reati di stalking. Così è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Pavia.

Oggi si è concluso il processo, davanti al collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi. La Procura con il Pm Chiara Di Francesco ha chiesto la condanna 3 anni e 6 mesi, tenendo conto che una perizia che ha evidenziato un parziale vizio di mente. Il difensore, l’avvocato Eleonora Sala, ha chiesto l’assoluzione o il minino e della pena. La parte civile – una commessa oggionese – era assistita dall’avvocato Lorenzo Magni. Il giudice Paolo Salvatore ha letto la sentenza con la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione del 30enne, e una valutazione di collegio giudicante e un anno di libertà vigilata, sottoposto comunque a verifica con il Cps di Lecco.

È stata invece respinta dal collegio giudicante la richiesta di applicazionedella legge Cartabia, che prevedeva la messa alla prova e quindi l’immediata scarcerazione del 30enne, con tutte le conseguenze del caso.