PANATHLON CLUB: I PREMI 2024 AI PROTAGONISTI DELLO SPORT LECCHESE

LECCO – Il mese di dicembre è da sempre, in casa del Panathlon International Lecco, sinonimo della attribuzione dei premi Panathlon e della conviviale natalizia. Soprattutto la consegna dei Premi Panathlon 2024 rappresenta un momento molto importante per il club perché si va a riconoscere le imprese significative a livello sportivo dove la “lecchesità” è il principio fondamentale su cui si basano poi le scelte della Commissione giudicatrice.

L’evento di consegna dei premi si terrà martedì 3 dicembre in due momenti distinti. Alle 18, nell’Aula Magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco di via Previati 1/C, la consegna vera e propria dei premi; alle 20:30 all’NH Hotel di Lecco la cena di gala natalizia.

Per il 2024 il Trofeo Panathlon Lecco, il premio principale, è stato assegnato al canottiere Andrea Panizza di Mandello del Lario, medaglia d’argento ai XXXIII Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel canottaggio “quattro di coppia”. Inoltre sono stati assegnati dei Premi Speciali e più precisamente a: Asd Rugby Lecco, che ha ottenuto la storica promozione in Serie A2 alla soglia del mezzo secolo di attività; Michele Bonacina, 28 anni di Dolzago, campione del Mondo di triathlon e duathlon cross; Alice Marcelli, 15 anni di Mandello del Lario, campionessa del Mondo Under 19 nell’arrampicata sportiva speed; al Club Alpino Italiano di Lecco per aver raggiunto l’importante traguardo dei 150 anni di storia; alla Canottieri Lecco Canoa-Canottaggio vincitrice in Cina, unica squadra italiana, nella “Dragon Boat Open Race”.

La serata dei Premi Panathlon Club Lecco si concluderà con l’intervento del presidente, Andrea Mauri, per formulare gli auguri per un sereno Natale e un prospero 2025 a tutti i soci panathleti e ai graditi ospiti.