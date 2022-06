LECCO – Brutto spavento per un automobilista di 47 anni poco dopo le 9 nel rione di Acquate. Alla guida di una Fiat Panda, per motivi ancora da chiarire, l’uomo si è ribaltato e per soccorrerlo in via Ponte Alimasco sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Locale di Lecco. Fortunatamente sembrerebbe non aver riportato conseguenze.

Ai pompieri il compito di rimettere in strada l’automobile mentre sarà la Polizia Locale a fare luce sulle cause dell’incidente.