PAOLO BETTI È IL NUOVO VICECOMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco comunica la nomina di Paolo Betti come vicecomandante della Polizia Locale del Comune di Lecco, figura mancante in Comando da circa un decennio. Dal 1° febbraio, Betti affianca il comandante Lucio Dioguardi nel coordinamento delle attività operative e strategiche del Comando.

Classe 1967, con oltre trent’anni di esperienza nella Polizia Locale, Betti approda a Lecco dopo 26 anni di servizio presso il Comune di Paderno Dugnano, dove ha ricoperto il ruolo di vicecomandante, commissario capo coordinatore e responsabile dell’unità operativa di Polizia Locale, coordinando 5 ufficiali e 30 agenti, la polizia giudiziaria e i rapporti con altre forze dell’ordine.

La sua carriera include esperienze presso i Comuni di Seregno, Como e Lentate sul Seveso, oltre a un percorso formativo articolato con specializzazioni in polizia Giudiziaria, gestione dei grandi eventi, sicurezza urbana, stupefacenti, immigrazione, tutela animale e sicurezza stradale.

“La nomina del Vicecomandante Betti s’inserisce in un progetto più ampio di potenziamento del Corpo, che vede impegnato il Comune di Lecco nel consolidare la propria presenza sul territorio attraverso un presidio sempre più efficace della sicurezza urbana, maggiore attenzione ai controlli sui pubblici esercizi e sugli orari, un impegno crescente nella gestione della viabilità e della mobilità cittadina – commenta il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – nonché una preparazione strutturata per la gestione degli eventi speciali, inclusi quelli correlati alle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026. Anche la prevenzione dei reati ambientali e il contrasto all’abbandono dei rifiuti restano ambiti prioritari, nei quali la Polizia Locale è chiamata a svolgere un ruolo sempre più determinante”.

“L’arrivo del vicecomandante Betti segna un passo significativo per la nostra città e per il rafforzamento della Polizia Locale di Lecco – è il commento della vicesindaca e assessora alla Polizia Locale Simona Piazza -. La sua esperienza consolidata e le sue competenze organizzative rappresentano un valore aggiunto per un Corpo che sta affrontando sfide sempre più complesse e che in questi anni ha visto rafforzare il suo organico, le sue competenze e le sue responsabilità. A nome di tutta la nostra comunità, gli rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.