PAPA LEONE ACCENDE LA TORCIA, PARTE LA MARATONA-FIACCOLATA VERSO LECCO

ROMA – È partita mercoledì 3 settembre, davanti alla Basilica di San Pietro, la tradizionale maratona-fiaccolata da Roma a Lecco, inaugurata con un gesto solenne: Papa Leone XIV ha infatti acceso la torcia davanti ai circa cinquanta corridori presenti all’udienza generale in piazza San Pietro.

Questa iniziativa, promossa dalla parrocchia Beato Serafino delle frazioni lecchesi di Chiuso e Maggianico, si rinnova ogni dieci anni fin dal 1975, fatta eccezione per l’edizione del 2000 legata al Giubileo. I partecipanti si sono messi in cammino verso le rive del lago di Como — per un totale di oltre 600 chilometri — attraversando tappe importanti quali Rieti, Prato Vecchio, Massa Carrara e Piacenza.

Gli organizzatori hanno colto l’occasione per sottolineare il significato profondo dell’iniziativa: “Portare il fuoco della vita cristiana è un dono e una responsabilità”. Un richiamo all’impegno spirituale, alla luce della fede che si propaga nel tempo e nello spazio.

Questa edizione della maratona-fiaccolata si distingue non solo per la continuità della tradizione, ma anche per la partecipazione convinta di giovani e adulti uniti nel percorrere il cammino, condividendo un messaggio di speranza, fatica e comunità. Il gesto di Papa Leone XIV — accendere personalmente la torcia — conferisce alla manifestazione una valenza ancora più simbolica, come ponte tra il cuore della Chiesa e le comunità locali.

Fonte Vaticannews.va, foto da Facebook