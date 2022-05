POZNAN (PL) – Il forte atleta derviese Kwadzo Klokpah si è qualificato per la finale di Coppa del Mondo, in corso in questi giorni in Polonia. La sua dichiarazione: “L’inizio non è stato dei migliori, anzi sembrava che fosse tutto fino dopo la caduta in acqua, in sei anni è la prima volta che cado in una competizione. Le condizioni atmosferiche…