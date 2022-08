HALIFAX (CANADA) – Dopo il terzo posto alle semifinali di ieri Kwadzo Klokpah ha conquistato la finale ai Mondiali di Halifax di paracanoa. “Sono molto felice di essere in finale – spiega l’atleta olimpionico derviese – in semifinale sono arrivato terzo con abbastanza facilità infatti alla fine della gara ho mollato perché avevo visto che avevo un bel vantaggio sul quarto, e perché l’acqua è molto dura qui e non ho voluto sforzare inutilmente”.