JESOLO (VE) – L’atleta di Parakarate Andrea Consonni della società Dinamic Karate Lecco Asd ha partecipato al Venice Senior & U21 Cup, torneo Internazionale che si è svolto a Jesolo tra il 7 e l’11 dicembre, in cui Consonni si è classificato primo nella categoria kata.

La medaglia vinta a Jesolo è l’ultima in ordine di tempo di una lunga serie. Andrea, infatti, negli ultimi mesi, ha preso parte anche al Campionato Italiano FIJLKAM a Mestre e al Campionato Nazionale CSEN a Monterotondo, classificandosi secondo in entrambi, e al Meeting di karate Special Olympics a Cassino, in cui ha ottenuto il primo posto.

Consonni è atleta di spicco della Asd lecchese, società da anni attiva sul territorio nelle promozione ed organizzazione di corsi di Karate per normodotati e diversamente abili con l’obiettivo, come spiega il maestro Salvatore Messina, di trasmettere ai ragazzi la motivazione per apprezzare la vita.