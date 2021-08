TOKYO – Kwadzo Klokpah, canoista della Canottieri Lecco, è stato convocato per le Parolimpiadi di Tokyo. L’atleta derviese partirà domani per raggiungere il resto della nazionale italiana a Tokyo.

“È una grande gioia per me e il risultato di un impegno di tanti anni. Ringrazio la Canottieri Lecco e la Nazionale per avermi dato fiducia in questi anni e ringrazio gli sponsor che mi hanno sostenuto…